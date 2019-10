Eine Matinee für Erwachsene und Kinder findet am Sonntag, 27. Oktober, im Bürgersaal beim Forstner statt. Das Kammerorchester Oberhaching präsentiert von 11 Uhr an unter der Leitung von Gerold Huber das Konzert für Marimba und Streichorchester von Emmanuel Séjourné. Am Instrument ist der 21-jährige Christian Janker zu erleben, der schon etliche Preise gewonnen hat. Auf dem Programm stehen außerdem der "Winter" von Vivaldi (Solovioline: Orla Geary), das "Allegro Appassionato" von Saint-Saëns (Solocello: Florian Stepp) und Vaughan Williams' "Die Lerche" (Solovioline: Florian Simons). Zu Leoš Janáčeks Orchester-Suite "Idylle" wird Theodor Storms Novelle "Wenn die Äpfel reif sind" gelesen. Karten gibt es im Vorverkauf in der Bibliothek, im Rathaus und in der Buchhandlung Kempter.