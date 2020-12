Zu den Ärgernissen bei einer Radtour zählt sicher, mitten im Wald an eine Kreuzung zu kommen und sich zu fragen: Und jetzt? Wohin mögen die Wege mich führen? Wählt man den falschen, hat man schnell viele Kilometer auf dem Tacho, die man gar nicht fahren wollte. Zumindest, wenn man kein Navigationsgerät nutzt oder das Handy keinen Empfang hat. Jörg Koppen von der Lokalen Agenda 21 in Oberhaching jedenfalls sorgt sich um ortsunkundige Radwanderer, die auf der neuen Radhauptverbindung nördlich der Nußbaum-Ranch plötzlich im Wald stehen und nicht weiter wissen. Wer sich auskennt, weiß: Unter der Bahn durch geht es nach Harlaching und zum Giesinger Waldhaus, links herum zur Großhesseloher Brücke und nach Geiselgasteig. Aber einen Wegweiser, so Koppen, suche man vergeblich. Er schlägt daher vor, im Bereich der Nußbaum-Ranch eine Orientierungstafel mit Ortsplan und Umgebung aufzustellen, wie es zum Beispiel an den S-Bahnhöfen Furth und Deisenhofen sowie an den anderen Ortseingängen der Fall sei. Denn er ist überzeugt: Spätestens zum Frühjahr ist mit einer weiteren Steigerung von ortsfremden Radfahrern zu rechnen. Schilder wünscht sich Koppen auch am Ortseingang von Deisenhofen, wenn man von Ödenpullach kommt. Hier fehle nicht nur das Ortsschild, sondern auch die Ortsplanübersichtstafel.