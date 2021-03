Die Caritas bietet in Oberhaching wieder ihr Trauercafé an. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 14. April, 15 Uhr. Treffpunkt ist das evangelische Gemeindehaus in der Alpenstraße 16. Das Angebot soll helfen, die Trauer in einem Prozess zu erschließen, was als wichtige Voraussetzung dafür gilt, ein gesundes Weiterleben nach dem Tod eines nahestehenden und geliebten Menschen zu führen. In der Gemeinsamkeit könne so etwas oft besser gelingen, teilt die Caritas mit. "Wir möchten Sie hier nicht allein lassen und Sie bestärken, diese Angebote anzunehmen und auszuprobieren." Für alle Veranstaltungen gelte dabei: Ausreichend Abstand für die Teilnehmer ist gegeben, Händedesinfektion am Eingang wird zur Verfügung gestellt. Alle Teilnehmer werden gebeten, mit Mund-Nasen-Schutz zu kommen. Aufgrund der außerordentlichen Situation sei eine Anmeldung zwingend erforderlich. Interessenten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/61 39 71 70 bis zu fünf Tage vor den Terminen zu melden. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenlos. Spenden für den Förderverein "Behütet leben und sterben" sind aber ausdrücklich willkommen.