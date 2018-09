19. September 2018, 21:52 Uhr Oberhaching Tanztee zur Wiesn

Einen besonderen Nachmittag verspricht die Alzheimer-Gesellschaft Landkreis München am Freitag, 29. September. Im Seniorenheim St. Rita ist dann von 15 Uhr an "Tanztee zur Wiesn". Menschen mit Demenz und Menschen ohne Demenz tanzen zu bekannten Schlagern, Oldies und Evergreens. Musikalisch wird der Nachmittag begleitet von dem Duo "True Voice". Organisatorin Henriette Kern vom Vorstand der Alzheimer-Gesellschaft sagt, "es ist verblüffend, wie gut sich ältere Menschen mit Gedächtnisverlust an Musik und an Liedtexte erinnern können". Es gibt Kaffee und Kuchen, das Gedeck für sechs Euro. Ein Fahrdienst ist für Unterhachinger unter Telefon 0162/214 65 27 und für Oberhachinger unter 01717/210 12 76 buchbar.