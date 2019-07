5. Juli 2019, 22:05 Uhr Oberhaching Straßenfest mit Oldtimern

Mit der Bockerlbahn zur Hüpfburg, an den Jahrmarktständen vorbei oder ans Schachbrett, um eine Partie Simultanschach gegen den Großmeister Michael Prusikin hinzulegen. Beim 19. Deisenhofener Straßenfest samt verkaufsoffenem Sonntag, 14. Juli, in der Bahnhofstraße ist von 11 bis 18 Uhr so einiges geboten. Mehr als 70 Anbieter, Initiativen und Vereine nehmen daran teil, es gibt ein vielfältiges Bühnenprogramm, zünftige Biergärten, Livemusik und einen Oldtimercorso mit Ausstellung. Das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr präsentieren ihre Fahrzeuge und wer Hunger mitbringt wird nicht enttäuscht. Kurzum: "Ein Erlebnis für die ganze Familie".