Die Gartenschule der Isus-Stiftung Oberhaching, Fichtenstraße 5, veranstaltet am Samstag, 5. Oktober, von 15 Uhr an auf dem Parkplatz eine Staudentauschbörse. Interessierte können sich per E-Mail an info@isus-stiftung.de oder telefonisch unter 089/ 90 16 75 32 anmelden. Bevor es ans Tauschen geht, bietet die Gartenschule um 11 Uhr einen Vortrag mit Workshop über Stauden an. Tanja Sixt erklärt, wie man eine Standortanalyse macht, die hilft herauszufinden, welche Stauden wo am besten gedeihen. Eine Teilnahme an Vortrag und Workshop ist nur nach Anmeldung möglich.