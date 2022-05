In seinem aktuellen Programm "Sittenstrolch" widmet sich Mathias Tretter den vielen ehrenamtliche Bedenkenträgern, welche die Moral in Deutschland bewachen. So würden etwa "vier Fünftel aller Tweets aus sittlicher Überlegenheit getippt" und die andere Hälfte komme mit der Moralkeule daher. Der mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnete Tretter gastiert am Donnerstag, 12. Mai, im Oberhachinger Bürgersaal. Der Auftritt des scharfzüngigen Strolchs beginnt um 20 Uhr. Karten über www.oberhaching.de, in Bibliothek oder Rathaus.