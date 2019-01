23. Januar 2019, 21:57 Uhr Oberhaching Schäffler tanzen im Schulhof

Im Jahr 2019 treten überall im Landkreis die Schäffler auf. Die Kirchheimer Schäfflerzunft tanzt am Freitag, 25. Januar, in Oberhaching. Aufführungen gibte es um 10.15 Uhr im Schulhof der Grundschule Oberhaching und um 11 Uhr an der Grundschule Deisenhofen. Um 11.45 Uhr geht es in Deisenhofen an der Bahnhofstraße bei der Einmündung Stefanien-/Tisinstraße weiter. Den Abschluss bildet der Auftritt um 14 Uhr am Kirchplatz.