Der in Brunnthal lebende Pianist Christoph Amtmann eröffnet am Freitag, 9. Oktober die Oberhachinger Kultursaison mit romantischen Impressionen: Beim Konzertabend "Natur - Vision - Poesie" spielt er eine Auswahl von Edvard Griegs "Lyrischen Stücken" - kurze, eingängige und sehr bildhafte Kompositionen, die teils folkloristisch inspiriert, teils traditionellen romantischen Vorbildern verpflichtet sind. Es erklingen außerdem die Rhapsodie in g-Moll von Brahms und die Fantasie C-Dur von Schumann. Zur Musik werden Texte von E.T.A. Hoffmann, Jean Paul und Joseph von Eichendorff rezitiert.

Christoph Amtmann, der an der Münchner Musikhochschule studierte und die Meisterklasse beim Oberhachinger Pianisten Hugo Steurer abschloss, spielte unter anderem mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und den Stuttgarter Philharmonikern. Als Solist ist er international unterwegs, zudem organisiert er die "Brunnthaler Konzerte". Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es über die Homepage der Gemeinde (www.oberhaching.de).