Der Aufsichtsrat der VR Bank München Land hat Michaela Gebauer, Leiterin der Produktionsbank, und Alexander Langowski, Leiter der Vermögensberatung, zu Prokuristen berufen. Florian Bacher wurde zum Handlungsbevollmächtigten ernannt. Alle drei sind schon lange in Führungspositionen tätig. Gebauer leitet als neue Prokuristin künftig die Produktionsbank für das Aktiv- und Passivgeschäft, Langowski neben der Vermögensberatung die Baufinanzierungs- und Gewerbekundenberatung. "Wir sind stolz darauf, so qualifizierte Mitarbeiter zu haben und freuen uns, mit ihnen die Zukunft der Bank erfolgreich zu gestalten", so Vorstand Andreas Müller.