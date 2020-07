Das Kulturamt Oberhaching sagt "schweren Herzens" weitere Veranstaltungen ab: Das bereits einmal verschobene Gastspiel von Kabarettist Stephan Zinner an diesem Freitag, 10. Juli, und das Konzert des Kammerorchesters Oberhaching am 19. Juli fallen aus. Tickets können an den Vorverkaufsstellen, bei denen sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Online gekaufte Karten werden automatisch erstattet. Es gibt auch Positives: am 25. Juli - bei Regen am 26. Juli - spielt das Kammerorchester Oberhaching ein Open-Air-Konzert auf dem Schulhof der Grundschule.