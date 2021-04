Die Schranken an der Römerstraße von Deisenhofen nach Straßlach, die wegen der Frühjahrswanderung von Erdkröten, Gras- und Springfröschen von 19 bis 7 Uhr geschlossen waren, bleiben seit Mittwoch wieder offen. Das teilt die Oberhachinger Ortsgruppe des Bundes Naturschutz mit. Nach den Beobachtungen der Naturschützer ist die Wanderung der Amphibien zu den Laichgewässern in Laufzorn wohl beendet. Sie bitten Autofahrer und Radfahrer aber, nach Einbruch der Dämmerung dennoch vorsichtig zu fahren: Viele Frösche und Kröten kehrten nämlich in den Wald zurück und überquerten wieder die Römerstraße. Dies könne sich über Monate hinziehen.