Es ist ein abwechslungsreiches Programm, das der australische Pianist Michael Leslie an diesem Samstag, 16. Oktober, von 20 Uhr an im Oberhachinger Bürgersaal präsentieren wird: Werke von Bach, Bartók, Chopin und Schuberts Impromptu As-moll/As-Dur. Mit dem Erlös des Konzerts werden soziale Projekte unterstützt. Karten gibt es unter www.oberhaching.de, in der Bibliothek und im Rathaus.