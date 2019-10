Der Vorstand des CSU-Ortsverbandes Oberhaching lädt für Sonntag, 20. Oktober, ein zur traditionellen Kirta-Hutschn auf dem Klarer-Hof am Kirchplatz, Oberhaching. Von 12 Uhr an gibt es Kirchweihschmankerl, Steckerlfisch, Blasmusik, Kaffee, Kuchen und Schmalzgebäck sowie Gemütlichkeit und viel Gaudi. Am Stand der Frauen-Union können die Besucher ein Glas Prosecco genießen. Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt. Wer Kuchen spenden will, meldet sich bitte bei Sigrid Diehl unter der Telefonnummer 089/613 56 02.