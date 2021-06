Ob zu Fuß oder auf dem Rad - das ökumenische Kirchenfest in Oberhaching findet am Sonntag, 27. Juni, "to go" statt und kann bei einem Spaziergang oder einer Rundfahrt besucht werden. Bei unterschiedlichen Stationen rund um die drei Oberhachinger Kirchen, auf öffentlichen Plätzen und in privaten Gärten können Besucher von 14 bis 17 Uhr etwas erleben, hören, ansehen, spielen, mitmachen oder Kulinarisches genießen. Für Familien mit Kindern ist besonders vielgeboten: Basteln, Trommeln, Kistenklettern, Kasperltheater (Vorstellungen um 15 und 16 Uhr im Pfarrzentrum St. Stephan), Einrad-Workshop, künstlerisches Gestalten und mehr. Außerdem fährt eine Pferdekutsche zwischen St. Stephan und der Kirche Zum Guten Hirten. Für Erwachsene ist ein Dreirad-Parcours geplant, außerdem Lyrik und Musik bei Kaffee und Kuchen sowie afrikanischem Gebäck. Außerdem spielt der Posaunenchor. "Letztes Jahr haben wir unser Gemeindefest auch to go veranstaltet und überwältigende Rückmeldungen bekommen", sagt Pfarrerin Irene Geiger-Schaller. "Daher freue ich mich umso mehr, dass wir es dieses Jahr wiederholen und ökumenisch feiern." Pfarrer Emmeran Hilger bestätigt: "Ich freue mich, dass sich Familien und Ehrenamtliche an den Stationen beteiligen und wir so ein buntes und abwechslungsreiches Fest haben werden."Der ökumenische Abschlussgottesdienst findet um 17.30 Uhr vor oder in St. Bartholomäus statt.