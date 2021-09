Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) sucht talentierte Fußballerinnen der Jahrgänge 2009 und 2010 zur Aufnahme ins Talentförderprogramm. Um den Mädchen eine "Starthilfe" beim ersten Schritt in einen der 64 bayerischen DFB-Stützpunkte zu geben, gibt es am Sonntag, 19. September, bayernweit in jedem Bezirk einen Sichtungstag, der nur Mädchen der beiden Jahrgänge vorbehalten ist. Für Oberbayern findet diese Sichtung in der Sportschule Oberhaching, Im Loh 2, statt. "Eine gewisse Nervosität vor der Sichtung ist völlig normal. Wichtig ist, dass die Spielerinnen Spaß am Fußball haben", sagt Sandra Hoffmann, Vorsitzende des BFV-Frauen- und Mädchen-Ausschusses. Das Anmeldeformular steht im Netz unter www.bfv.de/bildung-und-foerderung/talente-und-auswahlteams/anmeldeformular-talentsichtung-madchen.