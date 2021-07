Für die beiden Konzertveranstaltungen "Jazz it up!" an diesem Donnerstag, 15. Juli, in Oberhaching gibt es noch Karten. Den musikalischen Part im Bürgersaal bei Forstner übernimmt das Bernd Lhotzky Trio. Die drei Protagonisten um den in Oberhaching aufgewachsenen Pianisten Bernd Lhotzky zitieren Evergreens von Louis Armstrong, Duke Ellington, Irving Berlin, George Gershwin und Cole Porter, um sie in Improvisationen weiterzuspinnen. Dazwischen erzählt Peter Veit vom BR Kurzweiliges über die Größen des Jazz - die Geschichten stammen aus der Feder der langjährigen Kulturamtsleiterin Eva Hofmann. Karten kosten 22, ermäßigt 16,50 Euro und sind erhältlich über www.oberhaching.de, sowie in Bibliothek und Rathaus. Es gibt keine Abendkasse. Die Konzerte beginnen um 18 und 21 Uhr.