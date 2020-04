"Irgendwie zu ungefähr" - so lautet der Titel des Programms, mit dem der niederbayerische Musiker Mathias Kellner (links) im Mai dieses Jahres eigentlich in Oberhaching auftreten sollte. Aber irgendwie bleibt, was Kulturveranstaltungen betrifft, im Moment ohnehin alles im Ungefähren. Deshalb wurde Kellners Auftritt auf Donnerstag, 22. Oktober, verschoben. Und Philipp Weber (oben), der dem Publikum Anfang Mai seine kabarettistischen Überlegungen zur künstlichen Intelligenz präsentieren wollte, kann mit seinem Programm "KI: Künstliche Idioten!" gar erst am 21. März 2021 in Oberhaching auftreten. Die Karten behalten für die Ersatztermine beider Veranstaltungen ihre Gültigkeit. Für "Heinz & Seelig - Musik & Antipasti", deren Gastspiel für Mitte Mai geplant war und nun nicht stattfinden kann, wird ein alternativer Termin noch gesucht.