7. Juli 2019, 21:22 Uhr Oberhaching Interkulturelle Hospizbegleitung

Die Caritas-Dienste Landkreis München bieten eine Schulung für interkulturelle Hospizbegleitung an. Sterbende mit Migrationshintergrund und ihre Angehörigen sollen Zugang zu einer kultursensiblen Begleitung erhalten. Das Schulungsangebot richtet sich an Interessierte aus anderen Kulturen, die sich näher mit Hospizarbeit befassen wollen. Ein Infoabend des Zentrums für Ambulante Hospiz- und Palliativversorgung mit Sitz in Oberhaching ist für Dienstag, 23. Juli, 18 Uhr, anberaumt. Der Kurs findet in der Kreillerstraße 24 in München statt; Anmeldung, bis 9. Juli, unter 089/61 39 71 70.