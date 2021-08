Hüpfburgen Rutschen, ein Bällebad und mehr erwarten die Besucher vom 2. bis 12. September auf dem Gelände am Rewe, Laufzornerstraße 11. Die Attraktionen sind täglich von 14 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, außer Montag und Dienstag. Jeden Donnerstag haben alle Erwachsene in der Zeit von 14 bis 15 Uhr freien Eintritt. Für die Stärkung gibt es in der Restauration viele Speisen und Süßes für die ganze Familie. Der Eintritt kostet für Kinder neun Euro und für Erwachsene vier Euro.

Es gilt ein Hygienekonzept, das für Sicherheit und Spaß für die ganze Familie sorgen soll.