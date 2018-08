30. August 2018, 22:16 Uhr Oberhaching Hilfe für Trauernde

Trauerbegleitung hat in den Konzepten der Hospiz- und Palliativversorgung einen wichtigen Stellenwert, so bietet das Zentrum für Ambulante Hospiz- und Palliativ-Versorgung (ZAHPV) der Caritas verschiedene Angebote für die Zeit der Trauer an. Von 1. Oktober an haben Menschen wieder die Möglichkeit, sich einer Trauergruppe unter der Leitung von Susanne von Müller anzuschließen. Die sechs aufeinander folgenden Treffen finden im Wintergarten des Caritas Alten- und Pflegeheimes St. Rita in Oberhaching statt. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Ein Angebot mit dem Titel "Mein Herz erkennt dich immer" richtet sich an trauernde Menschen, die sich am Wochenende einsam fühlen. Die erste Veranstaltung ist am 15. September im ZAHPV, Innerer Stockweg 6 in Oberhaching geplant. Infos gibt es per auf der Homepage (www.hospiz-und-palliativ-zentrum.de). Anmeldung sind telefonisch möglich (089/61 39 71 70).