25. September 2018, 22:05 Uhr Oberhaching Heiter und bissig

Stianghausratschn eröffnet die Massl-Maker-Saison

Über einen Mangel an Kabarettisten braucht sich der Freistaat Bayern nicht zu beklagen. Und bei der Frequenz, mit der die scharfzüngigen Brettlkünstler und Grantler besonders in der Münchner Region auftreten, wundert man sich mitunter über die Resonanz, die sich offensichtlich auf hohem Niveau eingependelt hat. Dass Werner Reischl mit seiner im vergangenen Jahr gestarteten Kleinkunstbühne "Massl-Maker" im Oberhachinger Ortsteil Deisenhofen Erfolg haben würde, war dennoch nicht abzusehen.

Zum einen leistet sich die Gemeinde ja selbst ein ambitioniertes Kulturprogramm, in dessen Rahmen immer wieder prominente Kabarettisten wie Michael Altinger, Alfred Dorfer, Django Asül oder Christian Springer auftreten. Zum anderen gastieren - von Ausnahmen wie Matthias Matuschik abgesehen - in der Gaststätte "Weißbräu" als Schauplatz der Kleinkunstbühne "Massl-Maker" eben gewöhnlich keine bekannten Namen. Vielleicht ist das aber wiederum ein Geheimnis des Erfolgs, dass hier oft Newcomer auftreten, die es zu entdecken gilt - und dass Reischl meist einen besonderen Showmix am Abend anbietet: Zauberer und Clowns traten in Deisenhofen schon auf, Kabarettisten natürlich und Frauenbands, Stand-up-Comedians und Poetry Slammer, die meisten von ihnen kommen aus der Region.

Am Freitag, 12. Oktober, beendet die Kleinkunstbühne im "Weißbräu" nun ihre Sommerpause: Zu Gast ist mit "De Stianghausratschn" alias Roswitha Spielberger diesmal freilich eine Solokünstlerin, die den gesamten Abend gestaltet. Die gebürtige Münchnerin präsentiert ihr aktuelles Programm "Ois menschlich" - preisgekröntes bayerisches Musikkabarett. Darin singt und erzählt de Stianghausratschn Rosi in bairischem Dialekt aus dem einfachen, echten Leben. Schon als Kind geprägt von Eugen Roth und seinen Mensch-und-Unmensch-Gedichten kann sie inzwischen selbst mit einem immensen Repertoire an Versen und Reimen aufwarten. Man könnte sagen: Die Stianghausratschn plaudert und singt versiert von launig-heiteren Alltagsszenen. Und das so treffend, dass sich beinahe jedermann in einer ihrer Geschichten wieder erkennen kann. Ihr Humor ist eher trocken, mitunter bissig und zeugt von respektabler Lebensweisheit.

Dass die neue Spielzeit mit einem Solo-Abend und nicht mit einer der schon etablierten Mix-Shows eröffnet wird, erklärt Organisator Reischl folgendermaßen: "Den geplanten Auftritt mussten wir im Februar kurzfristig absagen und de Stianghausratschn passt mit ihrem bairischen Musik-Kabarett einfach sehr gut zum Konzept der Kleinkunstbühne in Deisenhofen. Vom 26. Oktober an wird es dann wieder die bei Publikum und Künstlern beliebten Termine für Mixshows geben." Auch für die neue Spielzeit 2018/2019 hat der Kulturverein Oberhaching mit seiner Vorsitzenden Monika Waschin neben dem Wirts-Ehepaar Contreiras seine Unterstützung bei der Organisation der Kleinkunstbühne "Massl-Maker" zugesagt. Das Publikum darf sich also wohl wieder auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Reservierungen sind möglich unter der Telefonnummer 089/44 45 08 94.