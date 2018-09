12. September 2018, 22:27 Uhr Oberhaching Haus vorerst unbewohnbar

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Oberhaching am Montagabend ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei berichtet, wird dieser auf mehrere 100 000 Euro beziffert. Auch bleibe das Haus bis auf Weiteres unbewohnbar, heißt es. Die ermittelnden Beamten vom Kommissariat 13 des Polizeipräsidiums gehen von einem technischen Defekt als Ursache aus. Der 74-jährige Bewohner des Anwesens an der Lindenallee hatte am Montag gegen 17.15 Uhr aus einer allein stehenden Garage einen Knall vernommen. Das dort entstandene Feuer griff dann auf das Dach des Wohnhauses über.