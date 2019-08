18. August 2019, 21:37 Uhr Oberhaching Gemeinsam grillen und trauern

Gremees ist das altbayerische Wort für Leichenschmaus. Das Hospiz- und Palliativzentrum Oberhaching der Caritas im Landkreis München möchte diese alte Tradition aufleben lassen und lädt am Samstag, 31. August, von 16 bis 18 Uhr bei trockener Witterung gemeinsam mit Alexander Daxenberger ins Palliativzentrum, Innerer Stockweg 6, ein. Es soll gegrillt und dabei die Erinnerung an Verstorbene wach gehalten werden. Das alternative Trauerangebot richtet sich an Menschen, die einmal in eine Trauergruppe "hineinschnuppern" möchten, wie es in einer Ankündigung des Zentrums heißt. Anmeldungen sind telefonisch möglich (089/61 39 71 70); weitere Auskünfte und Informationen zu Angeboten gibt es auf der Homepage (www.hospiz-und-palliativ-zentrum.de).