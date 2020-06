Gemeindefest to go

Das Gemeindefest der evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Oberhaching findet am Sonntag, 26. Juni, auf besondere Weise statt: Bei einem Spaziergang durch den Ort können 15 Stationen besucht werden, die von Gemeindemitgliedern angeboten und umgesetzt werden. Zum Abschluss gibt es um 17.30 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst unter freiem Himmel im Hof des Gymnasiums. Beginn dieses "Gemeindefests to go" ist um 14 Uhr, die Stationen könne zu Fuß oder per Rad von jeweils maximal zehn Personen besucht werden. In der Kirche, im Gemeindehaus und beim Gottesdienst besteht Mundschutzpflicht. Mehr Informationen auf der Homepage www.oberhaching-evangelisch.de.