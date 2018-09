11. September 2018, 21:51 Uhr Oberhaching Garage und Auto in Flammen

Was zuerst Feuer gefangen hat, war auch am Dienstag noch unklar. Am Montagabend standen jedenfalls in der Lindenallee im Oberhachinger Gemeindeteil Deisenhofen eine Garage sowie ein davor abgestelltes Auto in Flammen. Das Feuer war so heftig, dass es sich rasch auf den Dachstuhl des Hauptgebäudes ausbreitete und drohte, über Fenster ins Innere des mehrgeschossigen Wohnhauses überzugreifen. Den alarmierten Feuerwehren aus Oberhaching, Taufkirchen und Oberbiberg gelang es im letzten Moment, mit mehreren Löschrohren den Brand einzugrenzen und dies zu verhindern. Über eine Drehleiter bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer im Dachstuhl. Nach einer Stunde war das Feuer bis auf kleinere Brandnester gelöscht. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Nach der Ursache wird noch gesucht.