28. März 2019, 22:00 Uhr Oberhaching Frühjahrsflohmarkt

Einen Frühjahrsflohmarkt veranstaltet der Montessori Förderkreis heuer am Sonntag, 7. April, im Bürgersaal "Beim Forstner" in Oberhaching. Von 9 bis 13 Uhr kann dort alles verkauft werden, was der Haushalt so hergibt. Anmeldung sowie Rückfragen per E-Mail unter flohmarkt.oha@googlemail.com.