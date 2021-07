Malen, zeichnen, forschen und entdecken: Beim Ferienprogramm der VHS Oberhaching können Kindergarten- und Grundschulkinder ihre Talente ausprobieren. Start ist am 3. August, 9.30 Uhr, mit einem Kurs, in dem ein Comicfaltbuch entsteht (ab acht Jahre). Wer lieber mit Farbe malt, kann von 13 bis 15.30 Uhr Wasser- und Sandwellen mit Acryl auf die Leinwand zaubern. Am 4. August, 9.30 Uhr, folgt ein Forscherkurs (ab sechs Jahre), am 11. August, öffnet die Malwerkstatt "Malzeit" für Vier- bis Achtjährige von 14.30 bis 16.30 Uhr ihre Pforten, ehe am 16. August, 9.30 Uhr, eine Schatzsuche für Sechs- bis Zehnjährige geplant ist. Anmeldung bei der VHS (Telefon 089/15 92 38 37/-0/-10/-11 oder E-Mail: info@vhs-oberhaching.de.