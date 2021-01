Ein Urlaub in der Toskana wäre nicht vollständig ohne einen Besuch in Florenz, der berühmten Stadt der Künste. Nachdem Reisen derzeit nicht möglich sind, haben Interessierte an diesem Montag, 11. Januar, von 15 Uhr an die Möglichkeit, den Kunsthistoriker Frank Henseleit virtuell nach Florenz zu begleiten. In seinem Vortrag zeigt er die berühmten Bildhauer der Stadt, wie Michelangelo, der den David (links) auf der Piazza della Signoria erschaffen hat. Die erforderliche Anmeldung nimmt die Volkshochschule Oberhaching telefonisch unter 089/15 92 38 37-0 oder auf der Homepage unter www.vhs-oberhaching.de entgegen. Die Gebühr beträgt zehn Euro.