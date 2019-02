22. Februar 2019, 22:03 Uhr Oberhaching Experimenteller Malkurs

"In jedem Menschen steckt ein Künstler" - unter diesem Motto beginnt an der Volkshochschule Oberhaching im März ein experimenteller, vierteiliger Malkurs. Teilnehmer können sich ausprobieren in abstrakter wie auch gegenständlicher Malerei mit Acrylfarben oder anderen Materialien wie Tusche und Pastellkreiden. Unterstützung erhalten die Kursteilnehmer von Kerstin Vetter, Mitbegründerin der Schule der Fantasie in Wolfratshausen. Auftakt ist am Mittwoch, 13. März, um 18 Uhr im Zeichenraum der Mittelschule Oberhaching. Anmeldungen nimmt die VHS telefonisch entgegen unter 089/15923837-0/-10/-11 oder per Mail info@vhs-oberhaching.de.