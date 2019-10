Die ganz eigene Welt von Gospelliedern sollen die Zuhörer des Jahreskonzerts des Chors "Gospel-Feelings" am Sonntag, 20. Oktober, in der Pfarrkirche "Zum Guten Hirten" in Oberhaching kennenlernen. "Gospel-Feelings" ist einer von insgesamt acht Chören in der evangelischen Kirchengemeinde Oberhaching. Die musikalische Leitung haben die Pianistin Nertila Seferaj, Inhaberin von Tilas Musikwelt in Unterhaching, und ihr Mann Martin Fuchs, Schlagzeuger und Lehrer an der Musikschule. Der Eintritt ist frei, Spenden für die eigene Chorarbeit werden erbeten. Das Konzert beginnt um 18 Uhr.