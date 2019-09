Schmuck und Bargeld haben unbekannte Einbrecher am Wochenende in einem Einfamilienhaus in Oberhaching erbeutet. Wie die Unterhachinger Polizeiinspektion mitteilt, ereignete sich der Einbruch vermutlich in der Nacht auf Samstag. Die Täter drangen durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus am Floßsteig ein, in dem sich zu diesem Zeitpunkt niemand aufhielt. Drinnen durchwühlten sie alle Räume und wurden auch fündig. Anschließend flüchteten sie. Welchen Wert die Beute hat, steht noch nicht fest. Auch die Höhe des Schadens, den die Täter anrichteten, nannte die Polizei nicht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Mögliche Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 089/615 62-0 melden.