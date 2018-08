26. August 2018, 21:49 Uhr Oberhaching Das "Luigi" sagt Arrivederci

Erst vor einer Woche hat Sandra Richthammer das Schild rausgestellt, auf dem sie verriet, dass das Lokal "Luigi" im Vereinsheim des FC Deisenhofen zumacht. Und diesen Sonntag nun hat die Wirtin des "Luigi" Arrivederci gesagt. Die vergangenen Tage waren noch mal wehmutsvoll für sie. So viele Gäste seien "zum letzten Mal" gekommen und hatten rührende Worte auf Lager. Was die Wirtin, die das Lokal vor fünf Jahren "mit ganz viel Liebe aufgebaut" hat, auch sehr gefreut habe. Es war nur "emotional auch belastend", berichtet sie. Denn sie hätte ja gerne weiter gemacht, nur ist aus gesundheitlichen Gründen die Belastung als Wirtin zu groß geworden, unter anderem ein Bandscheibenvorfall nahmen der 47-Jährigen die Kraft. Vermutlich bis Oktober müssen sich die Sportler anders versorgen, denn erst dann soll ein Nachfolger ein neues Lokal eröffnen. Richthammer wird derweil alles abwickeln, noch "ein paar Behördengänge" erledigen und sich dann eine neue Stelle im Service in der Gastronomie suchen, allerdings nicht mehr in Deisenhofen. "Jetzt wird es Zeit, ein Haus weiter zu gehen", sagt sie.