Die CSU Ortsverbände entlang der S-Bahn-Linie S 3, Unterhaching, Taufkirchen, Oberhaching und Sauerlach starten am 25. November eine gemeinsame Unterschriftenaktion mit dem Titel "Mehr Bahn". Bis einschließlich 29. November sollen Fahrgäste mit ihrer Unterschrift die Forderungen der CSU an den Freistaat Bayern und die Deutsche Bahn unterstützen. Ein verlässlicher und durchgehender Zehn-Minuten-Takt auf der Linie S 3, saubere Bahnen und Bahnhöfe gehören genauso zu den CSU-Forderungen, wie verlässliche Durchsagen und eine Ausweitung des Angebotes des Meridians und der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) in den Abendstunden und am Wochenende. Unterschreiben kann man am S-Bahnhof in Taufkirchen am Dienstag, 26. November, von 16.30 bis 18 Uhr, am Bahnhof Deisenhofen am Dienstag, 26., und Donnerstag, 28. November, jeweils von 16.30 bis 18 Uhr, am Sauerlacher Bahnhof am Mittwoch, 27. November, von 7.30 bis 8.30 Uhr und am Bahnhof in Unterhaching am Donnerstag, 28. November, von 16.30 bis 18 Uhr.