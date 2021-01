Die Volkshochschule Oberhaching bietet zwei virtuelle Vorträge an, die einen auf andere Gedanken bringen sollen. So macht sich der Kunsthistoriker Frank Henseleit am Montag, 11. Januar, von 15 bis 16.30 Uhr mit den Kursteilnehmern auf eine Reise nach Florenz, um die berühmten Bildhauer der Stadt zu besuchen. Georg Reichlmayr, Historiker und offizieller Gästeführer der Stadt München, präsentiert am Sonntag, 31. Januar, von 19 bis 20 Uhr starke Frauen in der Münchner Kunst. Die Teilnehmer erhalten bei Anmeldung einen Link zur Plattform Microsoft-Teams. Anmeldungen sind möglich auf www.vhs-oberhaching.de, unter Telefon 089/15923837/-0/-10/-11 oder per E-Mail an info@vhs-oberhaching.de. Die Gebühr für die Vorträge beträgt zehn Euro.