Von Montag, 17. August, bis voraussichtliche Ende Oktober wird die Bahnunterführung am Kiosk Nußbaumranch in Oberhaching gesperrt. Die Sperrung ist aufgrund der Bauarbeiten an der Radhauptverbindung München-Süd im Abschnitt zwischen Oberhaching und dem Grünwalder Gemeindeteil Geiselgasteig notwendig; diese soll bis Ende Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Unterführung an der Nußbaumranch kann in diesem Zeitraum weder von Radfahrern noch Fußgängern genutzt werden. Eine Umleitung über die Wege Ötz-Geräumt, Perlach-Geräumt und Harthäuser Geräumt wird für die gesamte Dauer der Baumaßnahmen ausgeschildert. Der Zugang zur Nußbaumranch ist aus Richtung Oberhaching jedoch weiterhin möglich. Mit dem Abschluss dieser Maßnahme wird es dann erstmals eine durchgängige Radverbindung aus der Landeshauptstadt bis in den Süden des Landkreises nach Oberhaching geben.