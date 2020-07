Die Täter wussten offensichtlich genau, was sie suchten: In einer einzigen Nacht sind in Oberhaching gleich drei Autos aufgebrochen worden. Bei allen handelte es sich um Fahrzeuge der Marke VW - ein T5, ein Sharan und ein Tiguan - und aus allen wurden die festverbauten Navigationsgeräte gestohlen. Wie die Polizei erst jetzt berichtete, standen die Autos in der Nacht auf Freitag in der Linienstraße und in der Abt-Petto-Straße, als sich die bislang unbekannten Autoknacker auf noch nicht geklärte Weise Zugang zum Fahrzeuginneren verschafften. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 10 000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 089/616 62-0 melden.