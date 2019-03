25. März 2019, 22:12 Uhr Oberhaching Auf der Jagd nach Unrat

Der Alpenverein Deisenhofen zieht am Samstag, 6. April, mit allen, die helfen wollen, zur Waldräumaktion los. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof Deisenhofen mit gewohnter Ausrüstung, also Warnweste, Arbeitshandschuhe und Eimer. Wald- und Straßenränder rund um Oberhaching werden von Unrat gesäubert. Danach gibt es eine Brotzeit beim Weißbräu.