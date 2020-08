Gremess ist ein altes bairisches Wort für Leichenschmaus. Das Caritas-Zentrum für ambulante Palliativ- und Hospizversorgung im Landkreis möchte diese Tradition bei einem Grillnachmittag wieder aufleben lassen. Der Leichenschmaus soll dem Trauernden zeigen, dass er trotz des Verlustes nicht alleine steht, heißt es in der Ankündigung. Dieses alternative Trauerangebot richtet sich an Menschen, die einmal in eine Trauergruppe "hineinschnuppern" möchten. Die Veranstaltungen sind deshalb voneinander unabhängig und eignen sich deshalb auch für Teilnehmer, die noch keine Trauergruppe besucht haben. Die Gremess findet am Samstag, 29. August, zwischen 15 und 17 Uhr vor dem Palliativzentrum statt. Die Adresse lautet Innerer Stockweg 6 in Oberhaching. Alexander Daxenberger moderiert die Veranstaltung, die nur bei trockener Witterung stattfindet. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 089/61 39 71 70.