Es wird noch einige Zeit dauern, bis die ersten Realschüler über den neuen Oberhachinger Schulcampus wuseln. Wenn alle baulichen Maßnehmen nach Plan laufen, wird der Campus Ende 2025 in Betrieb gehen. Die ersten Vorläuferklassen der Realschule sollen aber bereits vom Schuljahr 2022/23 in provisorischen Schulpavillons unterrichtet werden. Wahrscheinlich ist, dass dann nicht nur fünfte Klassen starten, sondern auch die sechste Jahrgangsstufe - und zwar mit Schülern aus Oberhaching, die sich für das Schuljahr 2021/22 in der Taufkirchen Walter-Klingenbeck-Realschule eingeschrieben habe. Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) wird am Mittwoch, 14. April, von 20 Uhr an in einer Online-Info-Veranstaltung berichten. Per E-Mail kann der Zugang angefordert werden (campus@oberhaching.de)