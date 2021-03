In Neuried erhielten am Montag 100 über 80 Jahre alte Bürger in der Mehrzweckhalle die Corona-Impfung. Gelungen ist dies mit einem mobilen Impfteam aus Unterschleißheim, das von jetzt an regelmäßig in die Gemeinde kommt, um Bürgern, die schlecht zu Fuß sind, den Weg ins Impfzentrum nach Planegg zu ersparen. Geimpft wurde in drei Impfkabinen in der Mehrzweckhalle. Am kommenden Wochenende werden die Lehrkräfte der Grund- und Musikschule sowie die Beschäftigten der Kindertagesstätten geimpft. Auch Mitarbeiter aus pädagogischen Einrichtungen in Gräfelfing kommen dann an die Reihe.

Allerdings zeigte sich Neurieds Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) verärgert über die Bürokratie: Bereits Ende Februar hatte die Gemeinde die Neurieder Bürger über das lokale Impfangebot per Brief informiert. Jedoch haben nicht alle Bürger die Post erhalten, die Briefe wurden stattdessen mehr als eine Woche lang bei der Post zwischengelagert. Die Begründung der Post machte Zipfel fassungslos, wie er sagte: "Die Post verhindert die Impfungen, weil Schreiben zum Thema Corona nicht als Massenbrief versendet werden, sondern regulär frankiert werden müssen. Das hätte man uns bei der Abgabe bei der Post mitteilen können." Die Gemeinde wird die Briefe nun selbst frankieren und den Bürgern einen weiteren Impftermin anbieten. "Ein zügiges Durchimpfen der Bevölkerung nach dem Wunsch der Regierung scheitert zunehmend an Bürokratismus", heißt es in einer Stellungnahme des Rathauses.