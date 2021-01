Unter Einhaltung der Corona-Auflagen sollen am 19. März zwei Vorstellungen von Josefs Brustmanns Show "Das Leben ist zu kurz, kauf die roten Schuh" im Bürgerhaus Neukeferloh stattfinden. Beide Vorstellungen wären ohne Pause und mit jeweils 100 Gästen als Zuschauer. Beginn soll einmal um 18 Uhr, einmal um 20 Uhr sein. Der Vorverkauf hat begonnen.

An dem humorvollen Abend geht es rund. Die Erde geht zwar nicht unter, kippt aber von sich aus auf ihre rechte Seite und viele verlieren das Gleichgewicht. In England klaut jemand im Durcheinander die Kronjuwelen, in Oberammergau taucht in einem Wirtshaus das Bernsteinzimmer wieder auf. In Markus Söders Staatskanzlei fallen alle aufgehängten Kreuze von der Wand, Lufthansa-Piloten brechen sofort einen Streik vom Zaun. In Berlin fährt aus der Kuckucksuhr des Heimat- und Innenministers Horst Seehofer ein brennender Kuckuck wie ein Beelzebub heraus, und vieles andere mehr. Josef Brustmann, "der tröstende Stern am konfusen Kabaretthimmel", versucht zu retten, was zu retten ist. Veranstalter ist das Kultur-Gut Grasbrunn. Karten gibt es bei Schreibwaren Lois in Neukeferloh.