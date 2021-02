Wie sieht nachhaltiger Städtebau aus? Wie kann grüner gebaut und auch gewohnt werden. Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Neubiberger Grünen an diesem Donnerstag, 18. Februar, von 20 Uhr an in einem Online-Talk. Referentin ist die Landtagsabgeordnete und baupolitische Sprecherin ihrer Fraktion, Ursula Sowa. Ebenfalls als Expertin mit dabei ist die Planungsreferentin der Neubiberger Grünen, Pascale Kollwitz-Jarnac. Wer teilnehmen möchte, kann die Einwahldaten per E-Mail anfordern (ulrike.dowie@gruene-neubiberg.de).