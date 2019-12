Die Gemeinde Neubiberg lädt an Heiligabend um 14.30 Uhr ein, Weihnachtslieder mitzusingen. So kann man auf dem Neubiberger Friedhof "Auf der Heid" in feierlichem Rahmen seiner Verstorbenen gedenken oder einfach eine besinnliche Stunde mit Gesang verbringen. Gesungen werden Weihnachtslieder, die Blaskapelle "Kirta Blosn" spielt dazu. Bürgermeister Günter Heyland wird auch anwesend sein und ein paar Worte an alle Besucherinnen und Besucher richten.