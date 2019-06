6. Juni 2019, 21:50 Uhr Neubiberg Wandern mit Eva

"Bergauf - bergab mit Eva" lautet der Titel einer Wanderung, die das Seniorenzentrum Neubiberg am Donnerstag, 13. Juni, anbietet. Es geht zur Priener Hütte auf 1410 Meter und eventuell weiter zum Geigelstein. Zu bewältigen sind etwa 700 Höhenmeter, die Wanderzeit beträgt zirka 5,5 Stunden. Abfahrt ist um 7.30 Uhr am Seniorenzentrum. Unbedingt sollte man am Vorabend nach 20 Uhr bei Eva Reiner Telefon 089/601 71 35 anrufen wegen des Wetters und zur Anmeldung.