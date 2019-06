6. Juni 2019, 21:50 Uhr Neubiberg Von der Leyen beruft Uni-Vizepräsidentin

Eva-Maria Kern, die Vizepräsidentin für Forschung an der Bundeswehr-Universität in Neubiberg, ist von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen in den Wehrmedizinischen Beirat, den Wissenschaftlichen Beirat für die Gesundheitsversorgung der Bundeswehr, berufen worden. Zudem wurde sie zur Vorsitzenden der Arbeitsgruppe "Hochschulische Qualifikationen im Gesundheitswesen" gewählt. Der Wehrmedizinische Beirat berät die Verteidigungsministerin in allen die Gesundheit der Soldaten betreffenden Angelegenheiten.