Vor kurzem hat auch die Gemeinde Neubiberg ein Corona-Testzentrum in Betrieb genommen. Im medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) St. Cosmas am Rathausplatz 1 kann man sich auf eine Infektion mit dem Virus testen lassen. Möglich ist ein Abstrich jeden Tag zwischen 9 und 11 Uhr, auch an den Wochenenden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen zu dem Corona-Test finden sich auf der Internetseite des MVZ. Mit der Einrichtung des Zentrums hat die Gemeinde auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie reagiert, wie Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) bei der Bürgerversammlung in Neubiberg am Donnerstag sagte.