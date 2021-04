Die katholische Pfarrei Rosenkranzkönigin in Neubiberg öffnet am Freitag, 16. April, um 20 Uhr ihre Türen für ein ökumenisches Taizé-Gebet. Dieser besinnliche Abend sei mit dem kerzenerleuchteten Kirchenraum dem Vorbild aus Taizé nachempfunden. Taizé stehe für die besondere Art von leicht eingängiger, meditativer Musik und Gebeten, die zu einer inneren Ruhe führen sollen, schreibt die Pfarrei. Nach dem Corona-Hygienekonzept werde ausreichender Abstand zwischen den Personen eingehalten, die nicht aus einem Hausstand sind. In der Kirche bestehe FFP2-Maskenpflicht.