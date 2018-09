2. September 2018, 22:18 Uhr Neubiberg Straßen in Neubiberg gesperrt

In Neubiberg sind in den kommenden Tagen zwei Straßen gesperrt. In der Cramer-Klett-Straße wird aktuell eine Fernwärmeleitung verlegt. Deshalb ist die Straße zwischen der Kyffhäuserstraße und dem Gymnasium Neubiberg noch bis einschließlich Mittwoch, 5. September, komplett gesperrt, wie die Gemeinde mitteilt. Die Umleitung für den Verkehr und die Linienbusse erfolgt über die Hohenbrunner Straße. Auf den Buslinien 212, 221 und 229 entfallen die Haltestellen Cramer-Klett-Straße, Schulzstraße und Barabarossastraße. Die Oberbiberger Straße ist voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 14. September, gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Straße. Die Umleitung erfolgt über Gerblingshausen, Jettenhausen, Ebertshausen und Holzhausen.