30. Januar 2019 Neubiberg Sporthalle wieder freigegeben

Der Betrieb in der Sporthalle an der Zwergerstraße in Neubiberg läuft wieder ganz normal. Aber nur "solange die Halle trocken bleibt", betont Christian Ascherl vom Kulturamt im Rathaus. Anfang Januar musste die Halle gesperrt werden, weil Wasser durch das undichte Dach tropfte. Jetzt wird das Dach repariert, die Arbeiten haben bereits begonnen. Bis sie abgeschlossen sind, kann es erneut zur Schließung kommen, wie es aus der Gemeindeverwaltung heißt. Ascherl will die Vereine umgehend informieren.